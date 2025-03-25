Омичи возмутились черной краской на скульптурах героев ВОВ

Жители Омска активно обсуждают новый облик скульптур воинам ВОВ на бульваре Победы. Памятники ремонтируют к 80-летию значимой даты. К юбилею Победы скульптуры выкрасили в маслянистый черный цвет. Ноу-хау омичам пришлось не по душе настолько, что они написали гневное обращение губернатору Виталию Хоценко на странице «Вконтакте».
«Кто разрешил так красить бронзовые памятники черным балончиком? Разве к 80- летию Победы они не заслуживают, чтобы почистили бронзу !!! Люди проходящие в шоке!», — написала от имени многих одна из жительниц.
Историю подхватили СМИ, и в мэрии Омска оперативно прокомментировали ситуацию. В администрации сообщили, что скульптуры сделаны не из бронзы, а из металла, который очистили перед покраской. А черный цвет выбран в соответствии с авторским замыслом.
«Это важно, так как мемориал имеет статус объекта культурного наследия», — пояснили в мэрии.
Ранее мы писали, что омская мэрия утвердила концепцию праздничного оформления города к 80-летию Победы.