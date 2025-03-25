Омичи возмутились черной краской на скульптурах героев ВОВ

Историю подхватили СМИ, и в мэрии Омска оперативно прокомментировали ситуацию. В администрации сообщили, что скульптуры сделаны не из бронзы, а из металла, который очистили перед покраской. А черный цвет выбран в соответствии с авторским замыслом.