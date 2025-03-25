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Врач Чернышова назвала болезнь, на которую указывает «кашель курильщика»

ХОБЛ нужно начинать лечить как можно скорее.

Источник: Аргументы и факты

«Кашель курильщика» является одним из симптомов хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

Ранее стало известно, что у артиста Михаила Ефремова, которому одобрили условно-досрочное освобождение, диагностировали ХОБЛ. После выхода на свободу он планирует заняться лечением.

«Первыми признаками ХОБЛ можно считать кашель с мокротой и одышку. Мы еще знаем это как “кашель курильщика”. Многие считают это безобидным следствием курения. Однако это первый звонок к развитию тяжелого заболевания», — сказала Чернышова.

Врач добавила, что ХОБЛ может развиться из-за работы с пылью или иными вредными частицами в воздухе, а также из-за недостаточного питания и дефицита витамина С.

«Прежде всего, больной должен бросить курить. От этого зависит, сколько еще лет он проживет. Чем дольше он курит, тем меньше у него останется в запасе времени жизни. Бросать курить нужно на любой стадии заболевания», — отметила Чернышова.

Также человек должен много двигаться, заниматься физическим трудом. Чем меньше больной двигается, тем быстрее у него ограничивается физическая активность.

«Конечно, пациент должен получать адекватное лечение, назначенное ему врачом, соблюдать все рекомендации и всеми силами избегать обострений заболеваний, потому что каждое обострение уносит часть легочной ткани и ухудшает течение заболевания», — заключила врач.