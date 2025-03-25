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Боуз: ЕС и Британия планируют сорвать планы Трампа по Украине

Европейские власти противодействуют мирным инициативам Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Европейские государства намереваются сорвать планы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил журналист из Британии Чей Боуз.

Он выразил мнение, что Британия и ЕС желают «испортить жизнь» администрации США.

По словам Боуза, планы европейских властей связаны с попытками Трампа реформировать НАТО. Кроме того, они противодействуют его мирным инициативам.

Заявление обнародовано в соцсети X*.

Ранее Боуз заявил, что именно европейские государства представляют наибольшую опасность для установления мирного процесса на Украине.

Кроме того, Боуз прокомментировал высказывание главы Евродипломатии Каи Каллас о «необходимости» нанесения поражения РФ, он назвал Каллас «самой глупой» в ЕС.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.