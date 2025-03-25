Европейские государства намереваются сорвать планы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил журналист из Британии Чей Боуз.
Он выразил мнение, что Британия и ЕС желают «испортить жизнь» администрации США.
По словам Боуза, планы европейских властей связаны с попытками Трампа реформировать НАТО. Кроме того, они противодействуют его мирным инициативам.
Заявление обнародовано в соцсети X*.
Ранее Боуз заявил, что именно европейские государства представляют наибольшую опасность для установления мирного процесса на Украине.
Кроме того, Боуз прокомментировал высказывание главы Евродипломатии Каи Каллас о «необходимости» нанесения поражения РФ, он назвал Каллас «самой глупой» в ЕС.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.