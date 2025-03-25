Рекордные переговоры России и США завершились после 12 часов консультаций

После завершения переговоров в Эр-Рияде делегации Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки не стали общаться с прессой. Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры представителей двух стран начались 24 марта около 10.00 мск и продлились более 12 часов. Встреча России и США проходит в гостинице The Ritz-Carlton. Встреча прошла в закрытом режиме, поэтому сотрудники Службы Госбезопасности Саудовской Аравии уже попросили иностранных журналистов покинуть территорию объекта.
Российскую Федерацию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора Федеральной Службы Безопасности Сергей Беседа.
Как отметил Карасин, делегации стран продолжают обсуждение серьезнейших мировых проблем. Переговорщики после короткого перерыва продолжили беседу за закрытыми дверями.
А член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис добавила, что главной темой разговора между Россией и США стала безопасность судоходства и прекращение огня в Черном море. Парламентарий заверила, что российская сторона представлена опытными переговорщиками, кандидатов утвердил президент России Владимир Путин.
К слову, диалог двух стран по Черному морю больше всего настораживает Евросоюз. В частности, Болгария и Румыния обеспокоены, какие решения примут переговорщики.
По окончании диалога западные СМИ со ссылкой на американских представителей сообщили, что переговоры США с Россией и Украиной идут очень хорошо. Вскоре состоится позитивное заявление по итогам всех встреч в Саудовской Аравии.
Напомним, российско-американским переговорам и консультация предшествовала встреча представителей США с делегацией Украины, которая по окончании мероприятия не стала покидать Саудовскую Аравию. СМИ предположили, что после встречи России и США украинцы снова пообщаются с посланниками президента США Дональда Трампа.
Позже это подтвердил советник Владимира Зеленского Сергей Лещенко. Украинский политик отметил, что делегация из Киева не возвращается, чтобы быть в курсе событий переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, у Украины после этого начнутся свои консультации с представителями из США.