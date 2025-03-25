Рекордные переговоры России и США завершились после 12 часов консультаций

Позже это подтвердил советник Владимира Зеленского Сергей Лещенко. Украинский политик отметил, что делегация из Киева не возвращается, чтобы быть в курсе событий переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, у Украины после этого начнутся свои консультации с представителями из США.