Двух российских актеров посмертно наградили премией «Ника»

В понедельник, 24 марта, в Москве состоялась церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника». Награды присуждаются отличившимся деятелям кино членами одноименной Российской академии искусств. В 2025 году прошла уже 38-я церемония. В ходе мероприятия премией «Ника» посмертно наградили актеров Романа Мадянова и Евгению Добровольскую.
В числе приглашенных гостей встретили Сергея Безрукова, Юлию Снигирь, Евгения Цыганова, Александру Урсуляк и других звезд искусства. На премии также присутствовал в качестве номинанта актер Юра Борисов, выстреливший в этом году.
Особенно трогательным и запоминающимся моментом стало награждение артистов, которые уже не сыграют на сцене и не появятся на экране. Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили свою премию «Ника» посмертно. Они сыграли роли второго плана в кинокартинах «Любовь Советского Союза» и «Хуже всех».
За Романа Мадянова награду получил его сын Роман. Со сцены он заявил, что успел сняться в одной картине с отцом. Мадянов-младший видит себя в комедии и продолжит актерскую династию.
Актриса Юлия Снегирь посвятила свою награду ушедшей из жизни Евгении Добровольской. Артистки снимались вместе в кинокартине «Время года зима».
На премию прибыли также актриса Анна Пересильд с отцом Алексеем Учителем, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков. Каждый показал лучший наряд. Об образах заслуженных деятелей кино пишет KP.RU.
Фильм «Мастер и Маргарита» получил сразу семь наград премии. Кинокартину отметили в качестве лучшей работы художника по костюмам, лучшей работы звукорежиссера, лучшей операторской работы. Кроме того, труд признали лучшим фильмом. Свою награду получил и Евгений Цыганов, став лучшим актером. Юра Борисов также не остался без премии. Ему вручили награду за лучшую мужскую роль в кинокартине «Кончится лето». Открытием года стала режиссер Зака Абдрахманова за фильм «Папа умер в субботу». Лучшей анимационной картиной признали всеми любимого Лунтика. Режиссер: Константин Бронзит.