Двух российских актеров посмертно наградили премией «Ника»

Фильм «Мастер и Маргарита» получил сразу семь наград премии. Кинокартину отметили в качестве лучшей работы художника по костюмам, лучшей работы звукорежиссера, лучшей операторской работы. Кроме того, труд признали лучшим фильмом. Свою награду получил и Евгений Цыганов, став лучшим актером. Юра Борисов также не остался без премии. Ему вручили награду за лучшую мужскую роль в кинокартине «Кончится лето». Открытием года стала режиссер Зака Абдрахманова за фильм «Папа умер в субботу». Лучшей анимационной картиной признали всеми любимого Лунтика. Режиссер: Константин Бронзит.