Летевший в Китай самолёт вынужденно вернулся в США из-за забытого пилотом паспорта

Boeing 787 вылетел из Лос-Анджелеса в субботу. На борту находились 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Лайнер направлялся в Шанхай и уже пролетел два часа над Тихим океаном, когда экипаж обнаружил отсутствие паспорта у пилота.
Борт развернулся и направился в Сан-Франциско. Авиакомпания организовала замену экипажа, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в тот же вечер. Всем людям вручили ваучеры на питание и компенсацию за причинённые неудобства. Новый экипаж вылетел около 9 вечера и приземлился в Шанхае примерно на шесть часов позже ожидаемого времени.
Ранее в Омске рейс из Петербурга задержался из-за птиц на взлётной полосе, которые заставили Airbus A-319 идти на второй круг. Однако спустя несколько минут лайнер безопасно приземлился.