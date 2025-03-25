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Летевший в Китай самолёт вынужденно вернулся в США из-за забытого пилотом паспорта

Самолёт United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китай, вернулся обратно из-за пилота, который забыл свой паспорт. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя компании.

Boeing 787 вылетел из Лос-Анджелеса в субботу. На борту находились 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Лайнер направлялся в Шанхай и уже пролетел два часа над Тихим океаном, когда экипаж обнаружил отсутствие паспорта у пилота.

Борт развернулся и направился в Сан-Франциско. Авиакомпания организовала замену экипажа, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в тот же вечер. Всем людям вручили ваучеры на питание и компенсацию за причинённые неудобства. Новый экипаж вылетел около 9 вечера и приземлился в Шанхае примерно на шесть часов позже ожидаемого времени.

Ранее в Омске рейс из Петербурга задержался из-за птиц на взлётной полосе, которые заставили Airbus A-319 идти на второй круг. Однако спустя несколько минут лайнер безопасно приземлился.