Летевший в Китай самолёт вынужденно вернулся в США из-за забытого пилотом паспорта

Борт развернулся и направился в Сан-Франциско. Авиакомпания организовала замену экипажа, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в тот же вечер. Всем людям вручили ваучеры на питание и компенсацию за причинённые неудобства. Новый экипаж вылетел около 9 вечера и приземлился в Шанхае примерно на шесть часов позже ожидаемого времени.