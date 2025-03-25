NetBlocks: во всей Сирии пропал доступ к интернету

Отключение интернета произошло на всей территории Сирии, сообщила международная организация NetBlocks, которая отслеживает ситуацию с кибербезопасностью и сетевыми ресурсами.
«Информация сети в реальном времени указывает на то, что интернет в Сирии отключен в масштабах всей страны», — отмечается в заявлении службы в социальной сети в X*.
В организации также подчеркнули, что этим подтверждаются сведения о телекоммуникационных сбоях в ряде сирийских городов.
Напомним, в конце ноября вся Сирия также полностью осталась без интернета. Это произошло на фоне наступления вооруженной оппозиции в стране. В декабре Башар Асад покинул пост президента республики. Исполняющим обязанности главы государства на переходный период стал Ахмед аш-Шараа.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.