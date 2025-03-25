«Ветераны России» призвали признать иноагентом музыканта Юрия Шевчука

Ильдар Резяпов, руководитель общественного движения «Ветераны России», выступил с требованием включить лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает NEWS.ru.
По мнению Резяпова, на одном из концертов в Берлине Шевчук позволил себе оскорбительные высказывания в адрес россиян, обвиняя их в раболепии.
Резяпов также заявил о необходимости проверки музыканта на возможное иностранное финансирование. Он обратился к Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Министерству юстиции с призывом признать Шевчука иноагентом, если факт такого финансирования подтвердится.
Между тем минюст РФ внес в список иностранных агентов уличного художника Станислава Комиссарова* (Слава ПТРК*).
* Внесены Минюстом в список иностранных агентов.