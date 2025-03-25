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«Ветераны России» призвали признать иноагентом музыканта Юрия Шевчука

По мнению Резяпова, на одном из концертов в Берлине Шевчук позволил себе оскорбительные высказывания в адрес россиян.

Источник: Аргументы и факты

Ильдар Резяпов, руководитель общественного движения «Ветераны России», выступил с требованием включить лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению Резяпова, на одном из концертов в Берлине Шевчук позволил себе оскорбительные высказывания в адрес россиян, обвиняя их в раболепии.

Резяпов также заявил о необходимости проверки музыканта на возможное иностранное финансирование. Он обратился к Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Министерству юстиции с призывом признать Шевчука иноагентом, если факт такого финансирования подтвердится.

Между тем минюст РФ внес в список иностранных агентов уличного художника Станислава Комиссарова* (Слава ПТРК*).

* Внесены Минюстом в список иностранных агентов.