Не храните сканы документов на телефоне: чем это опасно

Жители зачастую, чтобы не потерять и иметь под рукой, оставляют на телефоне изображения СНИЛС, ИНН и паспорта. В галерее также хранят сканы свидетельств о собственности и реквизиты банковских карт. Всё это — личные документы, данные которых, попав в чужие руки, могут сильно навредить владельцу.