Не храните сканы документов на телефоне: чем это опасно

Конфиденциальная информация всегда должна храниться в безопасном и скрытом от чужих глаз месте. Телефоны пока не могут стать таким «сейфом». По этой причине хранить фотографии и сканы документов в галерее небезопасно, напомнила руководитель IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева, цитирует «Прайм».
Жители зачастую, чтобы не потерять и иметь под рукой, оставляют на телефоне изображения СНИЛС, ИНН и паспорта. В галерее также хранят сканы свидетельств о собственности и реквизиты банковских карт. Всё это — личные документы, данные которых, попав в чужие руки, могут сильно навредить владельцу.
Однако не всегда удается обходиться без них. Такие фотографии и сканы бывают необходимостью. Людмила Богатырева советует защищать данные, используя двухфакторную аутентификацию и надежные пароли. Кроме того, эксперт напомнила о существовании самозапретов на получение кредитов и сим-карт.
Мошенники, тем временем, не спят и выдумывают очередные схемы обмана жителей. На этот раз злоумышленники решили обхитрить россиян с помощью портативных зарядных устройств, пишет KP.RU.