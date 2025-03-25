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Юрист объяснил, в каких случаях работник не может быть уволен за прогул

Эксперт Тарновский: беременных и родителей-одиночек нельзя уволить за прогул.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос увольнения за прогул часто вызывает много вопросов. Особенно когда речь идет о частных случаях, например, беременных женщин или работников, оказавшихся в трудной ситуации. Член Ассоциации юристов России Никита Тарновский объяснил KP.RU, как это работает в реальности.

— Если вы или ваш работник относитесь к категории «неувольняемых»: беременные, декретные, родитель-одиночка и другие, то единственный нормальный вариант завершения трудовых отношений — личное желание такого сотрудника уволиться, — рассказал эксперт.

Что касается похорон, то является ли это уважительной причиной для отсутствия на работе, зависит от компании. В одних организациях это будет воспринято как уважительная причина, в других — нет.

Тарновский также пояснил, что даже если работник был уволен за прогул, суд может восстановить его в должности. Однако такие случаи не всегда приводят к благоприятному исходу, и работать в таком коллективе после судебного восстановления может быть довольно сложно.