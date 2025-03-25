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Омские клиники массово отказываются от проведения абортов

Лицензию на этот вид операций уже аннулировали девять частных клиник.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 25 марта, в Омске прошел очередной Совет по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей с представителями духовенства и органов власти. Обсуждались вопросы воспитания и духовно-нравственных ценностей. Об итогах этой работы сообщил губернатор Виталий Хоценко.

По словам главы региона, в Омске уже девять частных клиник добровольно отказались от проведения абортов и лицензий на этот вид услуги.

Мотивы медучреждений не очевидны, но возможно, к отказу от операций по прерыванию беременности медиков побудил принятый в прошлом году в Омской области закон об ответственности за склонение к абортам. Серьезные санкции за это в том числе грозят и медицинским работникам.