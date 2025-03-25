Cемьи из зоны СВО смогут пройти реабилитацию во Владимирской области

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Открылся набор на бесплатную психолого-социальную реабилитацию для семей из зоны СВО с детьми, осенью около 100 человек смогут пройти ее во Владимирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда «Шерадарь» — организатора проекта.
«Осенью мы проведем во Владимирской области две смены реабилитации для семей из зоны СВО. В каждой смене будет около 50 человек с детьми возрастом от года до 17 лет. Зимой — весной этого года мы уже принимали семьи с детьми — организовали интенсивную программу терапевтического досуга, направленную на расслабление, снятие психологических зажимов, командообразование. Отзыв очень хорошие. Проект благотворительный, все за счет спонсоров и благотворителей», — сказали в фонде.
Каждая смена длится четыре дня, в программе — консультации психолога, арт-терапия, мастерские, конные прогулки, веревочный парк, уточнили в фонде.
Благотворительный Фонд «Шередарь», по данным его пресс-службы, организует программы для детей, подростков, молодых взрослых и «целых семей, столкнувшихся с онкозаболеванием и переживших травматический опыт». Фонд с 2012 года «лечит счастьем, помогая ребятам обрести веру в себя и свои силы, вернуть радость жизни»: реабилитация проводится в формате «увлекательных лагерных смен в собственном реабилитационном центре во Владимирской области», так, на территории центра «создана полностью инклюзивная среда, доступная для людей с ОВЗ». За годы в программах Фонда приняло участие более 10 тысяч детей, членов их семей и волонтеров.