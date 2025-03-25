Cемьи из зоны СВО смогут пройти реабилитацию во Владимирской области

«Осенью мы проведем во Владимирской области две смены реабилитации для семей из зоны СВО. В каждой смене будет около 50 человек с детьми возрастом от года до 17 лет. Зимой — весной этого года мы уже принимали семьи с детьми — организовали интенсивную программу терапевтического досуга, направленную на расслабление, снятие психологических зажимов, командообразование. Отзыв очень хорошие. Проект благотворительный, все за счет спонсоров и благотворителей», — сказали в фонде.