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В Башкирии сохранится аномально теплая погода

Осадков синоптики не прогнозируют.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 94% 753 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

До конца марта в Башкирии сохранится аномально теплая погода. По данным синоптиков Башгидромета, среднесуточные температуры воздуха ожидаются выше нормы на 4−5°. В области антициклона осадки не прогнозируются.

Во вторник, 25 марта, днем ожидается +4,+9°, в горных районах будет до +12°.

В среду, 26 марта, ночью столбик термометра опустится до +1,-4°, в восточных районах до −9°, днем поднимется до +5,+10°.

В четверг, 27 марта, также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит +1,-4°, на востоке республики похолодает до −9°. Днем потеплеет до +7,+12°.