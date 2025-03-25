Изменения коснутся миллионов россиян: какие законы вступят в силу с 1 апреля

С 1 апреля в России вступает в силу ряд нормативных актов, которые касаются миллионов россиян. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Государственной думы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«С апреля 2025 года в российской правовой системе начинают действовать изменения, которые, несмотря на кажущуюся техническую направленность, в действительности касаются повседневной жизни миллионов людей и улучшают их доступ к образовательным, финансовым и социальным возможностям», — отметил он.
Так, в частности, упростится взаимодействие с биометрическими системами в банках. Если пока еще граждане часто вынуждены приносить документы даже в случае наличия сведений в Единой биометрической системе, то с 1 апреля это будет устранено. По новым правилам сотрудники банков будут обязаны принять информацию, если она уже имеется в базе, и лишних препятствий создаваться не будет.
Кроме того, добавил парламентарий, дополнительная помощь станет возможной с 1 апреля для решения жилищного вопроса российским семьям с детьми. Речь идет о расширении программы семейной ипотеки на вторичный рынок жилья. Больше всего его оценят жители городов, в которых новые жиле дома возводятся не слишком активно.
Также в России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии, в том числе, выплаты по инвалидности и потере кормильца. Суммы выплат увеличатся на 14,75 процента, уточнил Алексей Говырин.
И, наконец, с 1 апреля 2025 года планируется ввести единую программу воспитательной работы в детских лагерях отдыха. Это укрепит связи между детьми, семьями и обществом.
Напомним, депутаты Госдумы готовят ряд других новых законов, которые могут быть приняты в недалеком будущем. Так, например, изучается возможность запрета рекламы на нежелательных в РФ ресурсах, облегчении процедуры репатриации соотечественников в Россию.
Кроме того, в нижнюю палату парламента внесут законопроект, позволяющий собственникам оформлять перепланировку квартир через портал «Госуслуги», а также документ, обязывающий букмекерские конторы проверять дееспособность игроков, делающих ставки.