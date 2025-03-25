Изменения коснутся миллионов россиян: какие законы вступят в силу с 1 апреля

Так, в частности, упростится взаимодействие с биометрическими системами в банках. Если пока еще граждане часто вынуждены приносить документы даже в случае наличия сведений в Единой биометрической системе, то с 1 апреля это будет устранено. По новым правилам сотрудники банков будут обязаны принять информацию, если она уже имеется в базе, и лишних препятствий создаваться не будет.