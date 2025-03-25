Россияне ждут возвращения оценок за поведение в школах

На уровне всего экономически активного населения страны инициатива получила одобрение 59% опрошенных, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Однако не все согласны с этой мерой: 18% опрошенных высказались против, рассматривая оценку поведения как способ давления на родителей и механизм для перевода детей на домашнее обучение. Еще 23% не смогли определиться с мнением по этому вопросу.