Депутат ГД Лисовский объяснился после слов о списке социально значимых продуктов

Депутаты Госдумы предлагают пересмотреть ассортимент социально значимых товаров, исключив из него продукты премиум-класса. В список на исключение могут попасть мясные продукты с костью, круассаны и ряд других наименований. Об этом проинформировал KP.RU депутат Госдумы Сергей Лисовский.
«Если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них. Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию», — рассказал ранее Сергей Лисовский.
Так, список состоит из 24 ключевых позиций — мясной продукции, молока, хлеба, овощей, фруктов и прочих базовых продуктов. В случае роста цен на них более чем на 10% за 60 дней, местные власти могут вводить ценовое регулирование.
«Например, сейчас мясо на кости, скажем, тот же тибон-стейк или те же ребрышки — это премиальный продукт. Получается мы должны за счет бюджета поддерживать низкую цену на премиальные продукты — какой в этом смысл?» — задался вопросом Лисовский.
Депутат Госдумы настаивает на необходимости пересмотра перечня, предлагая исключить премиальные продукты. Он также напомнил, что исходный список социально значимых товаров разрабатывался по советским стандартам в условиях тотального дефицита, когда не было выбора даже между разновидностями одного продукта. Но современные рыночные реалии, подчеркнул Лисовский, создают серьезные проблемы для бизнеса из-за сохранения этих устаревших норм.
Аналогичное несоответствие наблюдается и в других категориях — от круассанов до премиальных сортов рыбы и фруктов, представленных в торговых сетях в изобилии. Хотя эти товары могут демонстрировать резкий рост цен, их регулирование со стороны государства, по мнению депутата, выглядит необоснованным.
«Про круассаны я говорил образно. Что глупо регулировать цены на круассаны. Вообще же я говорил о том, что те 24 позиции — они на сегодняшний день, при нашем широком ассортименте, разбиты уже скорее на 30, на 40 позиций», — пояснил эксперт.
Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российское правительство готово начать госрегулирование цен на социально значимые товары в крайнем случае.