Депутат ГД Лисовский объяснился после слов о списке социально значимых продуктов

«Про круассаны я говорил образно. Что глупо регулировать цены на круассаны. Вообще же я говорил о том, что те 24 позиции — они на сегодняшний день, при нашем широком ассортименте, разбиты уже скорее на 30, на 40 позиций», — пояснил эксперт.