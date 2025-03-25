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Самокатам перекрыли путь: центр Владивостока стал запретной зоной для СИМ

Власти ввели частичный запрет для пользования электросамокатами во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

В приморской краевой столице скоро стартует новый сезон электросамокатов, и городские власти решили обезопасить пешеходов насколько это возможно. Список запрещенных для средств индивидуальной мобильности (СИМ) зон пополнился знаковыми местами Владивостока, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на администрацию города.

Под полный запрет попали: площадь Борцов Революции, набережная Спортивной гавани, мемориальный комплекс на Корабельной набережной, Некрасовский путепровод, Рудневский мост, путепровод в районе Второй Речке, а также знаменитые Золотой и Русский мосты.

А еще появились новые «медленные зоны», где скорость самокатов ограничена 15 километрами в час. Это Корабельная набережная, Покровский парк, набережные Цесаревича и ДВФУ.

Приморцы могут помочь следить за порядком: если заметили неправильно припаркованный самокат — смело отправляйте фото в чат-бот в telegram @samokat_vl_bot. Прокатные компании обещают быстро реагировать на сигналы и устранять нарушения.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как рулевой Toyota Prius, по всей видимости, не сбавил скорости, заметив самокатчика, и сбил его на проезжей части в центре Владивостока. Парень ехал на СИМ с другим человеком вопреки запрету, они получили травмы.