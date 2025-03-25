Самокатам перекрыли путь: центр Владивостока стал запретной зоной для СИМ

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как рулевой Toyota Prius, по всей видимости, не сбавил скорости, заметив самокатчика, и сбил его на проезжей части в центре Владивостока. Парень ехал на СИМ с другим человеком вопреки запрету, они получили травмы.