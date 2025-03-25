BFMTV: актеру Жерару Депардье грозит пять лет тюрьмы за сексуальное насилие

Актер Жерар Депардье предстал перед судом в Париже по обвинению в сексуальном насилии, процесс по которому начался 25 марта. Об этом сообщает телеканал BFMTV. По итогам судебного разбирательства Депардье может быть приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 75 тысяч евро.