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Эксперт объяснил сияние загадочной спирали над Кубанью

Минувшей ночью жители Кубани стали свидетелями необычного явления. Граждане видели в небе отчетливое изображение светящейся спирали. Оказалось, что следы, заинтересовавшие принадлежат ракетному топливу, которое было сброшено в атмосферу после вывода на орбиту американского разведспутника NROL-69, сообщили местные СМИ.

Подобное свечение было замечено в Калининграде, Ростове-на-Дону, а также за рубежом, во Франции и Германии.

Происхождение уникального явления объяснил исследователь и популяризатор астрономии Кароль Войцицкий, который сообщил, что в понедельник, 24 марта, в 18:48 по тихоокеанскому времени с базы во Флориде стартовала ракета SpaceX Falcon 9.

Речь шла о выводе на орбиту спутника США-498, точное назначение которого остается секретным из-за военного характера полезной нагрузки.

«После завершения фазы подъема первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись в зоне посадки 1 на мысе Канаверал, что стало его вторым успешным полетом — ранее он поддерживал миссию Starlink. Из-за траектории полета и наклона орбиты в 51 градус полет ракеты был виден в небе над Польшей. Во время второго пролета над нашей страной вторая ступень Falcon 9 произвела сброс топлива до запланированного спуска с орбиты», — приводит слова эксперта издание Polsatnews.