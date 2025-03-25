Эксперт объяснил сияние загадочной спирали над Кубанью

«После завершения фазы подъема первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись в зоне посадки 1 на мысе Канаверал, что стало его вторым успешным полетом — ранее он поддерживал миссию Starlink. Из-за траектории полета и наклона орбиты в 51 градус полет ракеты был виден в небе над Польшей. Во время второго пролета над нашей страной вторая ступень Falcon 9 произвела сброс топлива до запланированного спуска с орбиты», — приводит слова эксперта издание Polsatnews.