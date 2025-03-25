Маск заявил о планах создать легион роботов

«Я скажу, что мы преуспеем, если получим половину из 10 тысяч единиц. Но даже пять тысяч роботов — это размер римского легиона. Я думаю, мы буквально создадим легион: по крайней мере один легион роботов в этом году, а затем, возможно, 10 легионов в следующем году», — добавил Маск.