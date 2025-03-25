В России выросли цены на курицу

В феврале 2025 года инфляция в России замедлилась в месячном выражении до 0,81%, однако в годовом выражении она продолжила расти, достигнув 10,06%. Это замедление месячной инфляции произошло на фоне более низкого роста цен на продовольственные и непродовольственные товары по сравнению с январем 2025 года.