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В Омске объявили новый состав Совета и квалификационной коллегии судей

В первый орган вошло 15 представителей Фемиды, во второй — 12.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на XIV конференции судей Омской области был избран новый состав Совета судей Омской области. Путем тайного голосования делегаты выбрали в Совет 15 представителей Фемиды. В него вошли 15 судей:

— Татьяна Кудря, судья Омского областного суда.

— Мария Ланцова, судья Омского областного суда.

— Наталья Груманцева, судья Омского областного суда.

— Николай Гаркуша, судья Омского областного суда в отставке.

— Евгений Поликарпов, председатель Арбитражного суда Омской области.

— Светлана Яркова, судья Арбитражного суда Омской области.

— Александр Красиков, заместитель председателя Омского гарнизонного военного суда.

— Владислав Котунов, председатель Ленинского районного суда города Омска.

— Андрей Дроздов, председатель Любинского районного суда Омской области.

— Николай Лобов, председатель Калачинского городского суда Омской области.

— Анна Компанеец, заместитель председателя Центрального районного суда.

— Елена Бондаренко, заместитель председателя Кировского районного суда.

— Анастасия Наделяева, судья Куйбышевского районного суда.

— Дмитрий Кузнецов, мировой судья судебного участка № 29 в Таврическом районе Омской области.

— Ирина Малышева, мировой судья судебного участка № 72 в Октябрьском районе города Омска.

Кроме того, на той же конференции были избраны члены квалификационной коллегии судей Омской области и члены экзаменационной комиссии Омской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи. В каждый из этих органов вошли по 12 человек. Полностью с их составом можно ознакомиться здесь.