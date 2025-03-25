В Омске объявили новый состав Совета и квалификационной коллегии судей

В Омске на XIV конференции судей Омской области был избран новый состав Совета судей Омской области. Путем тайного голосования делегаты выбрали в Совет 15 представителей Фемиды. В него вошли 15 судей:
— Татьяна Кудря, судья Омского областного суда.
— Мария Ланцова, судья Омского областного суда.
— Наталья Груманцева, судья Омского областного суда.
— Николай Гаркуша, судья Омского областного суда в отставке.
— Евгений Поликарпов, председатель Арбитражного суда Омской области.
— Светлана Яркова, судья Арбитражного суда Омской области.
— Александр Красиков, заместитель председателя Омского гарнизонного военного суда.
— Владислав Котунов, председатель Ленинского районного суда города Омска.
— Андрей Дроздов, председатель Любинского районного суда Омской области.
— Николай Лобов, председатель Калачинского городского суда Омской области.
— Анна Компанеец, заместитель председателя Центрального районного суда.
— Елена Бондаренко, заместитель председателя Кировского районного суда.
— Анастасия Наделяева, судья Куйбышевского районного суда.
— Дмитрий Кузнецов, мировой судья судебного участка № 29 в Таврическом районе Омской области.
— Ирина Малышева, мировой судья судебного участка № 72 в Октябрьском районе города Омска.
Кроме того, на той же конференции были избраны члены квалификационной коллегии судей Омской области и члены экзаменационной комиссии Омской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи. В каждый из этих органов вошли по 12 человек. Полностью с их составом можно ознакомиться здесь.