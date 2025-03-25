В Омске объявили новый состав Совета и квалификационной коллегии судей

Кроме того, на той же конференции были избраны члены квалификационной коллегии судей Омской области и члены экзаменационной комиссии Омской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи. В каждый из этих органов вошли по 12 человек. Полностью с их составом можно ознакомиться здесь.