В Благовещенске к 80-летию Победы откроют памятник воинам разных эпох

«В Амурской области запланировано значительное количество мероприятий. Крупнейшим из них станет открытие обновленной площади Победы в Благовещенске. Там сейчас завершается капитальная реконструкция. На площади будет установлен бронзовый монумент защитникам Отечества. Памятник объединит несколько исторических эпох. Одна из трех фигур будет изображать красноармейца времен гражданской войны, вторая — солдата Великой Отечественной войны, третья фигура посвящена нашим ребятам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции», — приводятся в сообщении слова главы региона.