Microsoft напомнила, что осенью прекратит поддержку OneNote для Windows 10

Корпорация Microsoft в середине октября 2025 года прекратит поддержку сервиса OneNote для операционной системы Windows 10, сообщили в пресс-службе организации.
В компании напомнили, что это связано с отказом от обслуживания указанной среды. Пользователям, желающим продолжать пользоваться OneNote, рекомендовали перейти на более позднюю операционную систему — Windows 11.
Кроме того, клиенты организации смогут использовать этот сервис в составе платной подписки Microsoft 365. С июля компания начнёт демонстрировать в OneNote баннер с предложением отказаться от использования сервиса в Windows 10.
Также Microsoft собирается искусственно замедлять скорость синхронизации данных внутри приложения, чтобы побуждать пользователей к отказу. OneNote предназначен для создания быстрых заметок и организации личной информации.
Напомним, ранее Microsoft объявила, что в октябре прекратит поддержку на Windows 10 программ Office, которые используются для работы с различными типами документов.
Также стало известно, что с мая 2025 года может перестать работать мессенджер для видеозвонков, голосовых вызовов и чатов Skype. Строчку с соответствующим предупреждением от разработчиков нашли в коде пользователи последней версии указанного приложения.