Зима возвращается: в Приангарье ожидается резкое похолодание с метелями и морозами

По словам начальника иркутского Гидрометцентра Юлии Яньковой, регион ждет настоящий зимний реванш с сильными метелями и арктическими морозами:
уже в ночь на 26 марта местами по области температура воздуха упадет до минус 24 градусов;
в Иркутске днем 26 марта будет минус 2 при ветре до 20 метров в секунду; северные районы области (Катангский, Киренский) ждут ночные морозы до минус 28 градусов; снегопады прогнозируются по всему региону, особенно интенсивные — в Слюдянском районе.
«Температура будет на 4−6 градусов ниже климатической нормы, — предупреждает Юлия Янькова. — Единственная надежда на потепление в конце недели пока выглядит призрачной».
Метеорологи связывают аномалию с вторжением арктических воздушных масс с Таймыра. Особую опасность будут представлять сильные метели — видимость на дорогах может ухудшаться до опасных значений.
Автомобилистам рекомендуют воздержаться от дальних поездок, а пешеходам — одеваться по-зимнему. По прогнозам, такая погода продержится минимум до конца недели.