Зима возвращается: в Приангарье ожидается резкое похолодание с метелями и морозами

в Иркутске днем 26 марта будет минус 2 при ветре до 20 метров в секунду; северные районы области (Катангский, Киренский) ждут ночные морозы до минус 28 градусов; снегопады прогнозируются по всему региону, особенно интенсивные — в Слюдянском районе.