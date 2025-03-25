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Зима возвращается: в Приангарье ожидается резкое похолодание с метелями и морозами

Жителям Иркутской области придется вновь облачаться в зимние вещи — синоптики прогнозируют аномальное похолодание в конце марта, сообщает ИА «ТК Город».

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 100% 755 мм рт. ст. +9°
Источник: ТК Город

По словам начальника иркутского Гидрометцентра Юлии Яньковой, регион ждет настоящий зимний реванш с сильными метелями и арктическими морозами:

уже в ночь на 26 марта местами по области температура воздуха упадет до минус 24 градусов;

в Иркутске днем 26 марта будет минус 2 при ветре до 20 метров в секунду; северные районы области (Катангский, Киренский) ждут ночные морозы до минус 28 градусов; снегопады прогнозируются по всему региону, особенно интенсивные — в Слюдянском районе.

«Температура будет на 4−6 градусов ниже климатической нормы, — предупреждает Юлия Янькова. — Единственная надежда на потепление в конце недели пока выглядит призрачной».

Метеорологи связывают аномалию с вторжением арктических воздушных масс с Таймыра. Особую опасность будут представлять сильные метели — видимость на дорогах может ухудшаться до опасных значений.

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от дальних поездок, а пешеходам — одеваться по-зимнему. По прогнозам, такая погода продержится минимум до конца недели.