В Башкирии потеплеет до +12 градусов

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, жителей региона ждут солнечные и сухие дни.
Так, в среду, 26 марта, столбики термометров поднимутся днем до +5…+10 градусов, в ночные часы температура воздуха опустится до +1…-4 градусов, в некоторых районах ожидается похолодание до −9 градусов. Осадков в этот день метеорологи не прогнозируют.
В четверг, 27 марта, погода не изменится, обещают в Башгидрометцентре.
— Температура воздуха ночью +1…-4, в восточных районах до −9 градусов, днем прогнозируется до +7…+12, — сказали синоптики.
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