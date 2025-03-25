В Башкирии потеплеет до +12 градусов

Так, в среду, 26 марта, столбики термометров поднимутся днем до +5…+10 градусов, в ночные часы температура воздуха опустится до +1…-4 градусов, в некоторых районах ожидается похолодание до −9 градусов. Осадков в этот день метеорологи не прогнозируют.