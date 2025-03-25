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В Башкирии потеплеет до +12 градусов

В ближайшие дни жителей Башкирии ждет солнечная погода.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, жителей региона ждут солнечные и сухие дни.

Так, в среду, 26 марта, столбики термометров поднимутся днем до +5…+10 градусов, в ночные часы температура воздуха опустится до +1…-4 градусов, в некоторых районах ожидается похолодание до −9 градусов. Осадков в этот день метеорологи не прогнозируют.

В четверг, 27 марта, погода не изменится, обещают в Башгидрометцентре.

— Температура воздуха ночью +1…-4, в восточных районах до −9 градусов, днем прогнозируется до +7…+12, — сказали синоптики.

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