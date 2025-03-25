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Делегацию РФ после переговоров с США в Эр-Рияде сняли на видео

Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде длились свыше 12 часов.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Российской Федерации обнародовал кадры с моментом выхода делегации РФ после переговоров с Соединёнными Штатами в столице Саудовской Аравии.

На видео запечатлено, как российские дипломаты выходят из здания отеля The RitzCarlton, а также делают совместную фотографию. После этого участники переговоров рассаживаются по автомобилям и уезжают.

Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде длились свыше 12 часов. Совместное заявление будет обнародовано во вторник.

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что участники делегации по возвращении в российскую столицу представят президенту Российской Федерации Владимиру Путину отчёт о затронутых темах.

Напомним, РФ представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.