Врач рассказал, чем опасны народные методы лечения потери голоса

— Нельзя использовать никакие агрессивные жидкости, например, алкоголь — коньяк или водку. Их употребление еще больше может привести к раздражению слизистой гортаноглотки и усилению симптомов болезни. Также не надо проводить паровые ингаляции или дышать над картошкой. Повышенная температура пара может вызвать ожог гортани, и воспаление усилится, — предупредил эксперт.