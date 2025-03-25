Врач рассказал, чем опасны народные методы лечения потери голоса

Потеря голоса или его изменение — проблема, с которой сталкиваются многие. Чтобы избежать этого, важно заботиться о голосовых связках и найти правильное лечение. Об этом KP.RU рассказал руководитель НИИ обоняния и ольфакторной патологии, ЛОР-врач высшей категории Константин Добрецов.
— Нельзя использовать никакие агрессивные жидкости, например, алкоголь — коньяк или водку. Их употребление еще больше может привести к раздражению слизистой гортаноглотки и усилению симптомов болезни. Также не надо проводить паровые ингаляции или дышать над картошкой. Повышенная температура пара может вызвать ожог гортани, и воспаление усилится, — предупредил эксперт.
Если голос меняется постепенно — он становится грубым, появляются хрипы или другие необычные изменения, нужно срочно обратиться к ЛОР-врачу. Такие симптомы могут быть признаками серьезных заболеваний, например, рака гортани. Раннее обращение к специалисту поможет избежать опасных последствий.
Чтобы укрепить голосовые связки, нужно повышать иммунитет, не курить и соблюдать голосовой режим. Важно избегать перенапряжения голосовых связок, не кричать, не нагружать голос при болезни и регулярно наблюдаться у специалистов.