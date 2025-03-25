Члены украинской делегации не сделали никаких заявлений, не указали на дальнейшие шаги. Они прибыли в Эр-Рияд с другой целью. Это была экспертная встреча. Делегации от Киева было важно сместить акцент на более глобальные вопросы, например, договоренности президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Такое мнение высказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис в блоге на YouTube.
Он считает, что Киев не планирует заключать сделку о прекращении огня по объектам энергетики. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский хочет полного завершения боевых действий и создания бесполетной зоны с миротворцами из Европы. Такого РФ и США не предлагали.
«Они [члены украинской делегации] пытались сорвать договоренности России и США, достигнутые во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа», — подчеркнул Александр Меркурис.
Бывшего комика Зеленского, между тем, выгоняют с президентского поста. По словам нардепа Александра Дубинского, он уйдет совсем скоро. Это случится после подписания стабильного мира.