В США обвинили Украину в попытке сорвать переговоры с Эр-Рияде

Члены украинской делегации не сделали никаких заявлений, не указали на дальнейшие шаги. Они прибыли в Эр-Рияд с другой целью. Это была экспертная встреча. Делегации от Киева было важно сместить акцент на более глобальные вопросы, например, договоренности президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Такое мнение высказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис в блоге на YouTube.