Бутер в хату: Главу ФСИН попросили убрать красную икру из ассортимента магазинов для сидельцев

Активисты обратили внимание на информацию о том, что в СИЗО Москвы и Подмосковья теперь можно заказать красную икру. Её добавили в ассортимент тюремного магазина. Банка в 250 граммов стоит 3−5 тысяч рублей. По мнению общественного движения, лица, находящиеся в следственных изоляторах по подозрению или обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, не должны иметь возможность приобретать такие товары.
«Тяжкие и особо тяжкие преступления, как правило, связаны с причинением значительного вреда обществу или отдельным лицам (например, убийства, терроризм, коррупция). Предоставление возможности приобретать дорогие продукты или предметы роскоши может восприниматься как неуважение к жертвам преступлений и их семьям. Это вызывает негативную реакцию в обществе, поскольку создаётся впечатление, что подозреваемые продолжают пользоваться привилегиями, несмотря на тяжесть инкриминируемых деяний», — говорится в обращении «Сорока сороков» на имя директора ФСИН Аркадия Гостева.
Общественники отмечают, что основная цель помещения лица в СИЗО — это карательная мера, направленная на временное ограничение свободы, а не комфортное проживание. Разрешение на приобретение деликатесов противоречит самой сути данной меры.
«В противном случае такие лица, как террористы, устроившие теракт в подмосковном “Крокус Сити Холле”, и им подобные после совершения преступлений смогут кормиться деликатесами, не отказывая себе в этом удовольствии», — сказано в документе.
Ранее Life.ru рассказывал, как СИЗО «вылечил» от сыроедства краснодарского блогера, который заморил голодом собственного сына. Мужчина, убеждавший последователей отказываться от любой обработанной пищи, теперь не гнушается макаронами с тушёнкой.