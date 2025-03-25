Бутер в хату: Главу ФСИН попросили убрать красную икру из ассортимента магазинов для сидельцев

Активисты обратили внимание на информацию о том, что в СИЗО Москвы и Подмосковья теперь можно заказать красную икру. Её добавили в ассортимент тюремного магазина. Банка в 250 граммов стоит 3−5 тысяч рублей. По мнению общественного движения, лица, находящиеся в следственных изоляторах по подозрению или обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, не должны иметь возможность приобретать такие товары.