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Тренер омского «Авангарда» Ги Буше восхитился трудолюбием своих игроков

За 37 матчей под руководством Ги Буше «Авангард» вернулся в число команд, претендующих на Кубок Гагарина.

Источник: Om1 Омск

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше прокомментировал успешное выступление команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Задача-минимум для Буше заключалась в том, чтобы попасть в плей-офф и выстроить сплочённый коллектив. Вспоминая этот период, Буше отметил, что когда он только присоединился к команде, всё было новым: и игроки, и тренеры, и сама лига.

«Если бы нам тогда, 37 матчей назад, сказали, что мы потерпим всего 5 или 6 поражений, я думаю, что все бы с радостью на это согласились», — признался главный тренер.

Ги Буше выразил восхищение тем, как игроки выкладываются на льду и насколько усердно работают для достижения положительных результатов. Он отметил, что все хоккеисты включились в процесс и делают всё возможное, чтобы команда продолжала двигаться вперёд.

«Я не тот человек, который часто чем-то обеспокоен или волнуется. Наоборот, я с радостью и предвкушением отношусь к новым вызовам и давлению», — рассказал Буше. Он подчеркнул, что для него важно постоянно бороться и сражаться.

«Авангард» начнёт плей-офф 26 марта. «Ястребы» сразятся в серии до четырёх побед с действующим чемпионом КХЛ, магнитогорским «Металлургом».