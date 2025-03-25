40 дополнительных электричек выйдут на линию в Новосибирской области

«С воскресенья, 30 марта, на ежедневный график перейдет электропоезд Новосибирск — Бердск — Новосибирск, ранее курсировавший только по будням. В летний период назначаются ежедневные поезда от Новосибирска до Жеребцово и обратно, взамен ранее ходивших только по будням», — пресс-служба правительства НСО цитирует Анатолия Костылевского.