40 дополнительных электричек выйдут на линию в Новосибирской области

В Новосибирской области планируют ввести 40 дополнительных электричек. Это случится поэтапно с 30 марта по 31 мая 2025, сообщает пресс-центр правительства региона.
Выбраны 5 направлений: западное (4 маршрута), южное (6 маршрутов), восточное (7 маршрутов), жеребцовское (9 маршрутов), кузбасское (14 маршрутов). Также с 31 мая по выходным в южном направлении люди смогут уехать на электричках к местам массового купания по маршруту «Новосибирск-Главный — Искитим».
«С воскресенья, 30 марта, на ежедневный график перейдет электропоезд Новосибирск — Бердск — Новосибирск, ранее курсировавший только по будням. В летний период назначаются ежедневные поезда от Новосибирска до Жеребцово и обратно, взамен ранее ходивших только по будням», — пресс-служба правительства НСО цитирует Анатолия Костылевского.
Предупредили пассажиров и об изменениях в расписании следующих поездов: Новосибирск — Коченево, Новосибирск — Клюквенный, Издревая — Новосибирск, Курундус — Новосибирск, Бердск — Новосибирск. Речь о 2−12 минутах.