В Иркутской области ветераны войны получат юбилейные выплаты

В Приангарье ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты в честь 80-летия Победы. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, 80 тысяч рублей направят участникам и инвалидам ВОВ, их вдовам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также людям, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» «Житель осажденного Сталинграда». По 55 тысяч получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.