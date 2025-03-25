В Иркутской области ветераны войны получат юбилейные выплаты

В Приангарье ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты в честь 80-летия Победы. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, 80 тысяч рублей направят участникам и инвалидам ВОВ, их вдовам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также людям, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» «Житель осажденного Сталинграда». По 55 тысяч получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
— Кроме того, в апреле участникам и инвалидам войны направят ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей. Через почтовые отделения пенсию и единовременную выплату доставят в соответствии с установленным графиком почты, — уточнили в пресс-службе Отделения.
Важно! Для выплаты не нужно подать заявление — все делается автоматически. Деньги доставят одновременно с пенсией за апрель.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске ветеранам войны выплатят 80 тысяч рублей из городского бюджета.