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С сегодняшнего дня в Омске изменится схема движения трамваев

Изменения коснутся нескольких трамвайных маршрутов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 марта, в Омске изменится схема нескольких трамвайных маршрутов. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Омска, изменения связаны с ремонтными работами. На участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября на улице 11-я Линия будет проводиться монтаж опор контактной сети.

Из-за ремонта прекратит движение трамвай № 1. Еще три трамвайных маршрута: № 4, 8 и 9, изменят схему движения. Они поедут по укороченному пути от улицы Котельникова до улицы Лермонтова с разворотом на трамвайном кольце на улице Жукова.

Отметим, что эти ограничения будут временными — ремонтные работы будут проводиться 25 и 27 марта с 11:00 до 13:00.