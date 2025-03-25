С сегодняшнего дня в Омске изменится схема движения трамваев

Сегодня, 25 марта, в Омске изменится схема нескольких трамвайных маршрутов. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Омска, изменения связаны с ремонтными работами. На участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября на улице 11-я Линия будет проводиться монтаж опор контактной сети.