Депутат ГД призвал исключить рыбу и фрукты из списка социально значимых продуктов

Лисовский указал на несоответствие между текущим ассортиментом социально значимых товаров и реальными потребностями населения. Он утверждает, что многие из продуктов, включенных в список, такие как дорогие сорта рыбы и экзотические фрукты, не должны подпадать под государственное регулирование цен из-за своей премиальной природы.