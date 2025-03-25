Новосибирцы продолжают летать на отдых в Турцию, несмотря на протесты в Стамбуле

Количество сибиряков, которые выбирают Турцию для отдыха, не сократилось. Хотя в Стамбуле происходят волнения и акции протеста, в курортных зонах обстановка остаётся стабильной и спокойной. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлану Фоменко.