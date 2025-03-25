Новосибирцы продолжают летать на отдых в Турцию, несмотря на протесты в Стамбуле

Количество сибиряков, которые выбирают Турцию для отдыха, не сократилось. Хотя в Стамбуле происходят волнения и акции протеста, в курортных зонах обстановка остаётся стабильной и спокойной. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлану Фоменко.
Она отметила, что клиентов предупреждают о ситуации в Стамбуле и говорят о необходимости вести себя осторожно. Однако турпоток продолжает идти, чрезвычайное положение не вводилось.
«Главное — не лезть в пекло из-за любопытства, пренебрегая безопасностью. Надо отметить, что в Турции сейчас бунты и протесты проходят локально», — пояснила Светлана Фоменко.
Причиной массовых волнений стал арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Сейчас трудно предсказать, как будут развиваться события дальше, но туроператоры внимательно следят за обстановкой в Турции.