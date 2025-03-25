BFMTV: Депардье грозит до пяти лет тюрьмы по делу о домогательствах

76-летнему французскому актеру Жерару Депардье может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в размере €75 тыс. по обвинению в сексуальных домогательствах. Судебный процесс по его делу стартовал 24 марта 2025 года. Об этом информирует BFMTV.
«Актер предстал перед судом Парижа за “сексуальное насилие” на съемках фильма “Зеленые ставни” (Les Volets vertes). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф в размере €75 000», — следует из сообщения телеканала.
Уточняется, что в рамках судебного разбирательства заслушиваются показания двух участниц съемочной группы — 54-летней декоратора и 34-летней ассистентки режиссера, выдвинувших обвинения против актера.
Сам Депардье всегда отвергал любые подобные обвинения.
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