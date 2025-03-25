BFMTV: Депардье грозит до пяти лет тюрьмы по делу о домогательствах

76-летнему французскому актеру Жерару Депардье может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в размере €75 тыс. по обвинению в сексуальных домогательствах. Судебный процесс по его делу стартовал 24 марта 2025 года. Об этом информирует BFMTV.