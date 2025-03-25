Россиянам разъяснили, чем должны обеспечить сотрудника при переводе на удаленную работу

Работодатель будет обязан обеспечить техническими средствами сотрудников, которых переводят на удаленный режим работы, если таких средств у того нет. Это закреплено юридически. Об этом KP.RU рассказал юрист Вячеслав Дармин.
— В законе есть статья, в которой прописано, что работодатель должен обеспечивать удаленного работника необходимым оборудованием, программами, средствами защиты информации и так далее, — отметил эксперт.
Эта норма применяется, даже если она не указана в трудовом договоре. Если условие не прописано, работодатель все равно обязан выполнять требования закона.
Если у организации нет возможности предоставить технику, работник может использовать свою собственную технику с согласия работодателя. В таком случае, работодатель обязан компенсировать расходы на использование личных устройств, программ и интернет-соединения.