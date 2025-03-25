В Омске в 2027 году построят самую большую школу

Минстрой Омской области опубликовал данные о строительстве очередного дома в новом микрорайоне «Кварталы Драверта». Это третья высотка в микрорайоне на улице Крупской, к строительству которой уже приступили. Дом строят в виде буквы «О». Его высота будет переменной — от 7 до 9 этажей. На строительной площадке завершено устройство котлована, идёт устройство фундаментов для башенных кранов.
Срок сдачи дома — 3 квартал 2027 года. Как сообщили в ведомстве, к этому же сроку запланирован ввод в эксплуатацию самой большой в Омской области школы на 1550 мест. Отмечается, что образовательное учреждение застройщик микрорайона построит за свой счёт. О планах построить «школу будущего» стало известно в марте 2023 года.
Вблизи домов обустроят места для отдыха, проложат пешеходные и велосипедные дорожки, которые соединят с маршрутами других домов микрорайона. Часть квартир в новостройке будет безвозмездно передана в фонд региона для нуждающихся в жилье омичей.
Что касается школ на левом берегу города, то в сентябре заработает крупная школа на 1122 места. Попасть в данное образовательное учреждение смогут не все.
Ранее мы писали о возобновлении в Омской области программы «Семейная ипотека». Она рассчитана не для всех и имеет ряд ограничений.