В Омске в 2027 году построят самую большую школу

Минстрой Омской области опубликовал данные о строительстве очередного дома в новом микрорайоне «Кварталы Драверта». Это третья высотка в микрорайоне на улице Крупской, к строительству которой уже приступили. Дом строят в виде буквы «О». Его высота будет переменной — от 7 до 9 этажей. На строительной площадке завершено устройство котлована, идёт устройство фундаментов для башенных кранов.