Должник с нунчаками и рогаткой пришёл к приставам в Новосибирске

В отделение судебных приставов по Первомайскому району Новосибирска пытался пройти мужчина с нунчаками и рогаткой. Его остановили на посту входного контроля. О ситуации рассказали в пресс-службе ГУФССП по региону.
На входе у мужчины спросили, имеются ли у него запрещённые предметы. Последовал отрицательный ответ. Однако при осмотре ручной клади было найдено восточное холодное оружие.
«На вопрос сотрудника, зачем эти предметы мужчине, ответил: для личной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
Гражданина попросили оставить эти предметы. Только после этого он прошёл на приём к приставу. На обратном пути забрал.