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Должник с нунчаками и рогаткой пришёл к приставам в Новосибирске

Он уверял, что восточное оружие необходимо для его личной безопасности.

Источник: ГУФССП России по Новосибирской области

В отделение судебных приставов по Первомайскому району Новосибирска пытался пройти мужчина с нунчаками и рогаткой. Его остановили на посту входного контроля. О ситуации рассказали в пресс-службе ГУФССП по региону.

На входе у мужчины спросили, имеются ли у него запрещённые предметы. Последовал отрицательный ответ. Однако при осмотре ручной клади было найдено восточное холодное оружие.

«На вопрос сотрудника, зачем эти предметы мужчине, ответил: для личной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Гражданина попросили оставить эти предметы. Только после этого он прошёл на приём к приставу. На обратном пути забрал.