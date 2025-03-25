Дубинский: шансы выиграть выборы на Украине есть у премьер-министра

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что шансы одержать победу на выборах президента есть у премьер-министра Украины.
«Шансы выиграть выборы появляются у премьер-министра, который 90 дней будет рулить страной до выборов. Поэтому кастинг сегодня идёт именно на эту роль», — написал он в Telegram.
Депутат не исключил, что Российская Федерация и Соединённые Штаты могут договориться о «чисто техническом» кабмине, которое «проведёт» Украину до выборов.
В настоящее время украинский кабмин возглавляет Денис Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что Дубинский призвал не допустить к выборам на Украине сторонников конфликта.