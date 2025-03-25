В Иркутской области 477 человек заболели гриппом за неделю

Важно! Врачи рекомендуют соблюдать простые, но действенные меры профилактики. Советуют чаще мыть руки и пользоваться антисептиком, проводить влажную уборку не только в доме, но и в офисе. В общественных местах лучше носить маску, а при первых симптомах нужно обратиться в больницу.