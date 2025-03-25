В Иркутской области 477 человек заболели гриппом за неделю

В Приангарье заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается на высоком уровне. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, за неделю диагноз подтвердился у 22 927 человек, их них 14 093 — дети. Напомним, неделей ранее сообщалось о том, что заболело 23 161 человек.
— Гриппом заразились 477 сибиряков (неделей ранее — 438). Выявлено 32 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии подтверждено 405 749 случаев, — сообщили в пресс-службе Управления.
Важно! Врачи рекомендуют соблюдать простые, но действенные меры профилактики. Советуют чаще мыть руки и пользоваться антисептиком, проводить влажную уборку не только в доме, но и в офисе. В общественных местах лучше носить маску, а при первых симптомах нужно обратиться в больницу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уровень заболеваемости туберкулезом снижается в Иркутской области.