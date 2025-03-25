В Омске обсудили вопросы демографии: 9 частных клиник отказались от абортов

В Омске состоялось заседание Совета по сохранению традиционных ценностей, где обсуждались демография и семейное воспитание. Участники отметили важность взаимодействия власти и общественных организаций в поддержке семьи и молодежи.
Одной из тем стало сотрудничество органов власти с религиозными и общественными объединениями. По словам участников, совместная работа в этих направлениях будет продолжена.
Также обсуждались законодательные инициативы по защите семейных ценностей. В прошлом году в регионе приняли закон о штрафах за склонение к прерыванию беременности, распространяющийся и на частные клиники.
После этого девять частных клиник Омска добровольно отказались от проведения абортов и аннулировали лицензии на эту услугу.