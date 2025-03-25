В Академгородке Новосибирска трактор «сражается» с озерами на дорогах

На записи видно, как трактор с опущенным ковшом на высокой скорости мчится по улице, «разгоняя» образовавшиеся озера на дороге.
Автор видео с юмором отметил: «Коротко о том, как власти пытаются убрать озера с дорог нашего района». Публикация вызвала смешанные реакции среди пользователей: многие с сарказмом комментировали ситуацию, отмечая, что если бы трактор двигался еще быстрее, он бы мог помыть и стоящие рядом автомобили.
В комментариях жители высказались, что подобные меры не решают проблемы с затопленными улицами, а сама ситуация скорее выглядит как фарс. «Да уж, и смешно, и грустно!» — написали в одном из откликов.
Пока неясно, являются ли действия трактора частью официальных работ по благоустройству или это просто попытка местных жителей справиться с затоплением. Проблема с затопленными дорогами в Академгородке существует уже не первый год, и для многих это стало источником недовольства.
Несмотря на шуточные комментарии, жители района надеются, что в будущем подобные инциденты не будут повторяться, а власти уделят больше внимания вопросам инфраструктуры и благоустройства.