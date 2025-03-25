«Придется уступить»: Украине предрекли отказ от территорий и членства в НАТО

Перед Украиной стоит сложный выбор — согласиться на территориальные потери и отказаться от амбиций по присоединению к НАТО. Подобное мнение выразил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в разговоре с РИА Новости.
«Украине придется уступить территорию и отказаться от членства в НАТО, какой бы горькой ни была пилюля, которую придется проглотить», — заявил эксперт.
При этом он подчеркнул, что остальные темы предполагается обсудить в ходе переговорного процесса.
Накануне государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что на переговорах в Джидде Киев и Вашингтон обсуждали возможность территориальных уступок.
24 марта в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Разговор завершился после рекордных 12 часов консультаций.