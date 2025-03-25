«Придется уступить»: Украине предрекли отказ от территорий и членства в НАТО

Перед Украиной стоит сложный выбор — согласиться на территориальные потери и отказаться от амбиций по присоединению к НАТО. Подобное мнение выразил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в разговоре с РИА Новости.