Минфин предложил изменить правила покупки автомобилей

В документе отмечается, что текущие ограничения трансграничных платежей и правовая неопределенность в сфере валютных операций требуют пересмотра существующих норм. «Минфином России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком России будет проработан вопрос разрешения проведения на территории РФ валютных операций между резидентами государств — членов Евразийского экономического союза в наличной форме в валюте Российской Федерации», — указывается в письме Минфина, сообщают «Известия».