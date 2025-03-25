Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин предложил изменить правила покупки автомобилей

Минфин России изучает возможности для изменения существующего валютного законодательства, что в перспективе может разрешить наличные валютные транзакции между российскими резидентами и нерезидентами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эта информация содержится в письме замминистра финансов Алексея Моисеева, направленном руководителю Национального автомобильного союза.

Покупать авто у граждан ЕАЭС можно будет за наличные.

Минфин России изучает возможности для изменения существующего валютного законодательства, что в перспективе может разрешить наличные валютные транзакции между российскими резидентами и нерезидентами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эта информация содержится в письме замминистра финансов Алексея Моисеева, направленном руководителю Национального автомобильного союза.

В документе отмечается, что текущие ограничения трансграничных платежей и правовая неопределенность в сфере валютных операций требуют пересмотра существующих норм. «Минфином России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком России будет проработан вопрос разрешения проведения на территории РФ валютных операций между резидентами государств — членов Евразийского экономического союза в наличной форме в валюте Российской Федерации», — указывается в письме Минфина, сообщают «Известия».

Согласно действующему Федеральному закону от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», расчеты между резидентами и нерезидентами должны осуществляться через банковские переводы. Оплата покупки наличными между такими сторонами считается незаконной валютной операцией и подвергается штрафам.