В России хотят запретить подкармливать бездомных животных

«Если уж мы действительно говорим об увеличении штрафов, то в данном случае давайте не будем возвращаться к тому, что сейчас есть в нашем законодательстве. Эти невинные 1 тыс., 1,5 тыс., даже 3 тыс. [руб. штрафа] приведут к тому, что будет самоорганизация: прибежали, развизжались, запретили, собаку убрали, собрали митинг, как умеют это делать псевдозоозащитники, а не настоящие зоозащитники», — заявила Останина.