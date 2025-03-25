Палестинского режиссера Баллала, получившего «Оскар», избили и задержали: подробнее

Палестинский режиссер Хамдан Баллал, получивший «Оскар» за документальный фильм «Нет другой земли», оказался в центре конфликта. 24 марта на Западном берегу реки Иордан произошла потасовка. Израильтяне и палестинцы схлестнулись и забросали друг друга камнями, сообщает Associated Press.
Нападавшие избили Хамдана Баллала. Позже его задержали военные и отправили на базу для оказания медицинской помощи. Сейчас режиссер не выходит на связь. По словам содиректора Хамдана Баллала, израильтяне могут мстить команде за снятый фильм.
«Мы вернулись с церемонии вручения “Оскара”, и с тех пор на нас каждый день нападают», — делится Базель Адра.
Израиль возобновил военные операции против палестинцев движения ХАМАС. Власти изначально планировали легализовать боевые действия. Проблема в соглашении об освобождении заложников в Газе.