Палестинского режиссера Баллала, получившего «Оскар», избили и задержали: подробнее

Нападавшие избили Хамдана Баллала. Позже его задержали военные и отправили на базу для оказания медицинской помощи. Сейчас режиссер не выходит на связь. По словам содиректора Хамдана Баллала, израильтяне могут мстить команде за снятый фильм.