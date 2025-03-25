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Палестинского режиссера Баллала, получившего «Оскар», избили и задержали: подробнее

На Западном берегу реки Иордан избили взявшего «Оскар» режиссера Баллала.

Источник: Комсомольская правда

Палестинский режиссер Хамдан Баллал, получивший «Оскар» за документальный фильм «Нет другой земли», оказался в центре конфликта. 24 марта на Западном берегу реки Иордан произошла потасовка. Израильтяне и палестинцы схлестнулись и забросали друг друга камнями, сообщает Associated Press.

Нападавшие избили Хамдана Баллала. Позже его задержали военные и отправили на базу для оказания медицинской помощи. Сейчас режиссер не выходит на связь. По словам содиректора Хамдана Баллала, израильтяне могут мстить команде за снятый фильм.

«Мы вернулись с церемонии вручения “Оскара”, и с тех пор на нас каждый день нападают», — делится Базель Адра.

Израиль возобновил военные операции против палестинцев движения ХАМАС. Власти изначально планировали легализовать боевые действия. Проблема в соглашении об освобождении заложников в Газе.