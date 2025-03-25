На границе Румынии с Украиной заметили скопление колонн с военной техникой

Жители румынских городов, граничащих с Украиной, заметили большое количество движущихся колонн с военной техникой. Очевидцы сняли на видео вооружение и боевые машины.
На кадрах видно, как по улицам едут тягачи с бронетранспортёрами. При этом на железнодорожных путях стоят составы с орудиями и армейскими автомобилями.
Telegram-канал «Военный обозреватель» выдвинул предположение, что речь идёт об технике и вооружениях, предназначенных для ВСУ. В сообщении утверждается, что эти грузы для Киева направляют США и ФРГ.
Напомним, ранее агентство Bloomberg написало, что военное присутствие ЕС на Украине предполагает не только введение наземных войск, но также использование флота и авиации. Журналисты утверждают, что, по предварительным договоренностям некоторых европейских государств, французских и британских миротворцев планируют разместить на украинских объектах критической инфраструктуры, в портах и городах.
22 марта Государственная пограничная служба Украины объявила о введении дополнительных мер безопасности в связи с усилением контроля на границе с Румынией и Венгрией. В ведомстве отметили, что во время патрулирования территорий будет использоваться специализированная техника и беспилотники.