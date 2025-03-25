На границе Румынии с Украиной заметили скопление колонн с военной техникой

Напомним, ранее агентство Bloomberg написало, что военное присутствие ЕС на Украине предполагает не только введение наземных войск, но также использование флота и авиации. Журналисты утверждают, что, по предварительным договоренностям некоторых европейских государств, французских и британских миротворцев планируют разместить на украинских объектах критической инфраструктуры, в портах и городах.