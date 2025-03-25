В Омске ушёл из жизни историк и краевед Геннадий Гурьев

В возрасте 65 лет скончался омский краевед и историк Геннадий Гурьев. О его уходе сообщили 24 марта в сообществе «Библиографы омской Пушкинки».
Геннадий Гурьев окончил исторический факультет Омского государственного педагогического института имени А. М. Горького в 1981 году. Во время учёбы он работал в читальном зале Омской областной научной библиотеки. После завершения обучения преподавал историю в школе села Радищево Нижнеомского района, где также занимал должность директора.
Вклад Гурьева в изучение истории региона отмечен многочисленными публикациями. Среди его работ — справочник «Улицы города Омска», который неоднократно переиздавался, а также книга «Административно-территориальное деление Омской области в 1917—2007 годах» и «Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища» (2005). Кроме того, он принимал участие в создании календаря «Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья».
Заслуги краеведа были отмечены в 2010 году включением его имени в «Энциклопедию Омской области», а в 2018 году — в «Энциклопедию омского краеведения». Также он был награждён грамотой Министерства транспорта России.
Прощание с Геннадием Гурьевым состоится 26 марта в 11:00 по адресу: улица Маршала Жукова, 7.
Редакция портала Om1.ru выражает соболезнования родным и близким Геннадия Ювенальевича.