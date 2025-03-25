В Омске ушёл из жизни историк и краевед Геннадий Гурьев

Геннадий Гурьев окончил исторический факультет Омского государственного педагогического института имени А. М. Горького в 1981 году. Во время учёбы он работал в читальном зале Омской областной научной библиотеки. После завершения обучения преподавал историю в школе села Радищево Нижнеомского района, где также занимал должность директора.